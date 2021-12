No ritmo do clima junino, funcionários do Hospital Espanhol, que atualmente funciona como centro de atendimento aos pacientes com a Covid-19, utilizaram o bom humor para fazer um apelo à população, no sentido de evitar aglomerações durante o período das festas de São João.

Reunido, o grupo enviou a mensagem em forma de música, ao som do triângulo, caron e violão, na qual pede que as pessoas não aglomerem e mantenham a higine com o uso do álcool em gel e máscaras.

Rodrigo Tardio Funcionários do Hospital Espanhol fazem apelo criativo sobre cuidados no São João

"A festa junina é uma tradição regional, porém não podemos esquecer que a pandemia não acabou. Precisamos manter as medidas de segurança e não podemos aglomerar. Precisamos manter o distanciamento e o uso das máscaras", ressalta o infectologista e diretor da unidade, Roberto Badaró.

Rodrigo Tardio Funcionários do Hospital Espanhol fazem apelo criativo sobre cuidados no São João

adblock ativo