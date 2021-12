Fiocruz recebe novo lote de IFA para produção de 5,8 milhões de doses

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebe, nesta quarta-feira, 23, uma nova remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina contra a Covid-19, para a produção de aproximadamente 5,8 milhões de doses. A carga chega pelo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RioGaleão) e será encaminhada diretamente ao laboratório de Bio-Manguinhos para início de produção.

De acordo com a Fiocruz, com a chegada da nova remessa ficam asseguradas entregas semanais até 16 de julho. As doses de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19, produzidas pela Fiocruz, são destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

A Fundação afirma que a AstraZeneca tem garantido entregas mensais de lotes de IFA, conforme acordado. A Fiocruz aguarda a confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, visto que a instituição permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo.

Quase 60 milhões de doses de vacinas já foram entregues ao Ministério da Saúde pela Fiocruz, além das 4 milhões de doses prontas que vieram do instituo Sérum, da China. O contrato assinado com a pasta da Saúde prevê o fornecimento de 210 milhões de doses até o fim deste ano.

