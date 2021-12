Expectativa é 40% da população mundial vacinada até fim do ano, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, comentou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 18, que a entidade espera vacinar 40% da população mundial contra a Covid-19 até o fim de 2021.

De acordo com o gestor, a expectativa é que 10% dos indivíduos sejam imunizados até setembro, e outros 70% até o meio do ano que vem. Entretanto, para que isso ocorra, os países com mais acesso a vacinas precisam compartilhar mais doses com aqueles que possuem menos.

Segundo ele, a "falha" no compartilhamento dos imunizantes tem criado uma "pandemia de duas vias", com diversas regiões com casos e mortes ainda em alta, como a América Latina e África.

