Doses da Janssen doadas pelos EUA chegam ao Brasil

Pouco mais de 2 milhões das 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a covid-19 doadas pelo governp dos Estados Unidos chegaram ao Brasil na manhã desta sexta-feira, 25. O avião com o primeiro lote pousou no Aeroporto de Viracopos, em Capinas, interior de São Paulo.

#URGENTE 💉 As vacinas doadas pelos Estados Unidos já estão em solo brasileiro!!! 🇧🇷🇺🇸 O primeiro lote, com pouco mais de 2 milhões de doses da farmacêutica Janssen, acaba de pousar no Aeroporto de Viracopos (SP) ✈️ A outra remessa, com mais de 942 mil doses, chega amanhã! 👇 pic.twitter.com/3mv4g13SGt — Ministério da Saúde (@minsaude) June 25, 2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes ao lado do embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman. A expectativa é que a próxima remessa com mais 942 mil doses do imunizante chegue ao Brasil no sábado, 26. O lote foi fracionado devido o peso.

"O presidente Biden foi bastante claro: Nós queremos liderar na resposta mundial para combater a pandemia. O presidente Biden fez uma promessa, de distribuir as vacinas para o mundo. E estou com muito orgulho de representar o presidente Biden. É a maior doação que já fizemos para qualquer país do mundo. Nossa cooperação com o Brasil não começa nem termina hoje. Tem uma longa história e vamos continuar", disse o embaixador americano.

A Janssen é a única vacina do Plano Nacional de Imunizações (PNI) a ser aplicada em dose única. Nesta semana, o Brasil conseguiu antecipar com a farmcêutica 1,8 milhões de doses da vacina. Somada com a totalidade doada pelos EUA, o país terá 4,8 milhões de doses do imunizante, o que permitirá acelerar a campanha de vacinação do país.

