Dose reforço da Coronavac ajuda a proteger contra Delta, diz Sinovac

Pelo menos 66 pessoas participaram do levantamento. De acordo com os pesquisadores, não foi encontrada atividade de anticorpos neutralizantes contra a variante seis meses após a aplicação da segunda dose. Porém, os participantes que receberam o reforço tiveram 2,5 vezes mais anticorpos contra a Delta quatro semanas após a aplicação da terceira dose do que o registrado quatro semanas depois da segunda dose.

Os cientistas não incluíram a discussão sobre como exatamente os anticorpos neutralizantes afetam a eficácia da Coronavac em infecções pela nova variante.

Até o momento, cerca de 1,8 bilhão de doses do imunizante foram distribuídas ao redor do mundo.

