Covid-19: Salvador inicia imunização de pessoas com 48 anos ou mais neste sábado

A prefeitura de Salvador anunciou que neste sábado, 19, realizará mais uma edição do 'Corujão da Vacinação' contra Covid-19. Desta vez, a ação irá vacinar pessoas com 48 anos ou mais.

Ao todo, dez pontos de vacinação entre drives e postos fixos funcionarão com horário estendido até as 21h para ampliar o acesso da população às doses na capital baiana (confira a lista completa de postos abaixo).

Durante a manhã, das 8h às 12h, serão comtempladas as pessoas com 49 anos ou mais, nascidas até 18 de fevereiro de 1972. Já no turno da tarde, das 13 às 16 horas, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 49 anos, nascidas entre 19 de fevereiro de 1972 a19 de junho de 1972.

As pessoas com 48 anos ou mais, nascidas entre 20 de junho de 1972 E 18 de outubro de 1972 estão incluídas na vacinação no período noturno, das 17h às 21h.

A aplicação das 2ª doses de CoronaVac e Oxford estão suspensas neste sábado.

