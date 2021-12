Covid-19: calendário do RJ prevê vacinar todos os adultos até fim de agosto

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta sexta-feira, 18, a aceleração no calendário de vacinação contra a covid-19 para todos os adultos do município.

O novo planejamento da cidade prevê que todos os maiores de 18 anos devem ser imunizados com a 1º dose até o dia 31 de agosto, sendo que a previsão anterior era para o dia 21 de outubro.

Além dos adultos, o prefeito declarou que o município será o primeiro do país a começar a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos, iniciando até o dia 15 de setembro.

O novo calendário detalhando os dias de vacinação de cada um dos grupos foi divulgado pela Prefeitura do Rio nas redes sociais.

O anúncio ocorreu durante a divulgação do 24º boletim epidemiológico feito pelo prefeito ao lado do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Em seu discurso, Paes nomeou o calendário anterior como conservador e disse que “a regularidade da entrega de vacinas, a eficiência da logística da secretaria municipal de saúde e no nosso processo de vacinação permitiu ontem, dia 17 de junho, antecipar essa vacinação".

adblock ativo