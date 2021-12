CoronaVac é vacina que mais previne mortes no Brasil, aponta levantamento

Produzida pelo Instituto Butantan, CoronaVac é o imunizante que mais protege contra casos graves da covid-19, prevenindo até 97% das mortes de pessoas infectadas com a doença, segundo estudo realizado a partir de análises de dados do sistema OpenDataSus, do Ministério da Saúde.

A pesquisa foi feita por Wanderson de Oliveira, o ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal (STF).

No estudo foram levantadas as taxas de eficácia contra casos mortes das outras vacinas, como a da Astrazeneca (90%), Pfizer (80%), Janssen (85%) e Sputnik V (85%). A pasta da saúde ainda não se manifestou sobre a pesquisa.

