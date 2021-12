Copa América: Conmebol registra 65 casos de Covid-19 em participantes

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou nesta quinta-feira, 17, que subiu para 65 o número de diagnósticos positivos de Covid-19 em pessoas envolvidas na realização da Copa América.

De acordo com boletim da entidade, são 46 casos relacionados a trabalhadores de estádios, da Conmebol e equipes de arbitragem, e outros 19 são entre jogadores e membros das comissões técnicas dos times.

O aumento de casos ocorre um dia depois de o Brasil registrar 2.997 mortes por covid-19, número inédito desde abril, além de somar mais de 95.000 novos casos diários.

Ao todo, foram realizados 5.393 testes RT-PCR no público envolvido na Copa América.

A Conmebol não informou as condições de saúde das pessoas que testaram positivo, e ressaltou que tem canal aberto com autoridades de saúde do Brasil e da Anvisa.

