Com nenhum estado em alta, Brasil tem menor média de óbitos desde março

Com 658 mortes registradas nas últimas 24h, o Brasil atingiu a menor média móvel nos últimos sete dias desde o dia 9 de março. Nesta segunda-feira, 28, a respectiva estatística apontou 1.626 óbitos diários, contra 1.572 registrados em março. O país totaliza 514.202 vítimas desde o início da pandemia.

Devido aos dados obtidos, o Brasil completou uma semana com a média abaixo dos 2 mil óbitos. A variação nos últimos 14 dias foi de -18%, números que apontam uma tendência de queda nas mortes causadas pela doença. Antes disso, o país atravessava um contexto de 39 dias de alta ou estabilidade nas mortes.

Segundo o levantamento realizado pelo Consórcio da Imprensa, produzido com base nos números divulgados pelas secretarias estaduais, entre os dias 17 de março e 10 de maio, foram 55 dias seguidos com a média acima de 2 mil, tendo ainda o recorde de 3.125 no dia 12 de abril.

O cenário ainda mostra que nenhum dos 27 estados apontam para alta nas mortes por Covid-19. Atualmente, 10 unidades federativas (RS, SC, ES, MG, SP, MT, TO, AL, MA e PI) estão em estabilidade, enquanto 16 e o DF (PR, RJ, DF, GO, MS, AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, CE, PB, PE, RN e SE) sinalizam para queda nos números.

Nas últimas 24h, o Brasil também contabilizou 30.307 novos infectados da doença, totalizando 18.447.420 desde o início da pandemia. Isso representa uma estabilidade com relação aos casos registrados nos últimos 14 dias. A média sinaliza para 68.231 contaminações por dia, com -5% em relação há duas semanas.

Vacina

Ainda de acordo com os dados do consórcio, o país possui 12,09% da população totalmente vacinada no país. Ao todo, cerca de 25,3 milhões de brasileiros já receberam a segunda dose do imunizante contra a Covid-19, enquanto 247.406 pessoas receberam a vacina de dose única. Com isso, o total de imunizados é de 25.592.271.

Com relação apenas à primeira aplicação, cerca de 71,3 milhões de brasileiros já receberam a vacina, totalizando 96.961.486 de doses aplicadas até o momento.

adblock ativo