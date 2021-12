Butantan retoma produção e libera 800 mil doses da CoronaVac

Após paralisação na produção por falta de insumos, o Instituto Butantan liberou mais 800 mil doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira. As entregas começaram a ser feitas nesta manhã, e de acordo com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), uma outra remessa está prevista para ser entregue na próxima segunda.

Com o novo lote, o Instituto totaliza 48 milhões de doses enviadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI) desde o início do ano. Durante coletiva de imprensa na sede do Instituto, Dória voltou a garantir a previsão de entrega de 100 milhões de doses até o fim de setembro.

"O Instituto Butantan, aqui representado pelo Dimas Covas, seu presidente, confirma que até o final do mês de setembro nós concluiremos o nosso projeto, o contrato de entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde", disse.

