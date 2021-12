Butantan detecta 19 variantes do novo coronavírus em São Paulo

Circulam no estado de São Paulo 19 variantes do novo coronavírus, segundo levantamento feito pelo Instituto Butantan. A instituição lança nesta quarta-feira, 16, o boletim epidemiológico da Rede de Alertas das Variantes, que será atualizado semanalmente com o objetivo de detectar as cepas em circulação.

O primeiro mapeamento foi realizado com dados de janeiro até o dia 29 de maio (21ª semana epidemiológica) e aponta que a variante Gama (P.1), identificada pela primeira vez em Manaus, é predominante no estado, correspondendo a 89,9% dos casos. "Foram sequenciados 4.812 (0,58%) genomas completos de 834.114 (39,2%) casos positivos", informa o Butantan.

O Departamento Regional de Saúde (DRS) da Grande São Paulo teve a maior quantidade de variantes identificadas (13). Na sequência, vieram a DRS Sorocaba e a DRS Campinas, com oito e sete variantes, respectivamente.

De acordo com o instituto, o trabalho possibilitará o acompanhamento da distribuição e evolução temporal da incidência das variantes, testes realizados por região, amostras positivas e o índice de resultados positivos encaminhados para sequenciamento genômico. Também será possível verificar as frequências absolutas e relativas das linhagens do vírus por Departamento Regional de Saúde.

adblock ativo