Brasil volta a ultrapassar a Índia em número de mortes e casos por semana

Depois de superar a triste marca de 500 mil vítimas de Covid-19, o Brasil voltou a passar na frente da Índia no número de casos e mortes por semana e figura entre as nações com pior resultado no enfrentamento à pandemia.

No último dia 20 de junho, o Brasil alcançou 508 mil novos casos contra 424 mil registrados na Índia.

De acordo com o colunista Jamil Chade, do UOL, cientistas questionam os números na Índia e acreditam que pode existir uma subnotificação. No entanto, a OMS só considera os dados oficias repassados pelos países e salienta que em todos há inconsistência nos números.

Desde o início da pandemia, o Brasil tem um acumulado de 17,8 milhões de casos do novo coronavírus, índice que o coloca na 3ª posição de países, atrás somente de Estados Unidos, com 33,1 milhões de casos, e a Índia, com 29,9 milhões.

O crescimento dos caso no Brasil contrasta com o resto do mundo, que vê uma redução da taxa de contaminação e óbitos pela doença. O país representa 20% de todos os novos casos no mundo. Na última segunda-feira, 21, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, comemorou a oitava semana consecutiva em queda.

O executivo destacou que há um avanço significativo nos países mais ricos, mas que em outras regiões, como a América do Sul e África, algumas taxas chegaram a triplicar nos últimos tempos.

O surgimento de novas variantes e a demora na vacinação estão entre os motivos do recrudescimento.

A variante Delta é uma das preocupações da OMS, que acompanha a expansão em mais de 90 países do mundo. Segundo a entidade, a chegada da variatne diante da população ainda não vacinada é um grande risco para o sistema de saúde destes locais.

adblock ativo