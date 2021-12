Brasil receberá 1,5 mihão de doses de imunizante da Janssen nesta terça

A vacina da Janssen, de dose única, que estava prevista para a última semana, chegará ao Brasil na manhã desta terça-feira, 22. Além disso, o número de doses será menor que a divulgado pelo Ministério da Saúde, caindo de 3 milhões para 1,5 milhão.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em audiência pública na Comissão Temporária da Covid-19 no Senado. A carga faz parte da antecipação de 3 milhões de doses negociadas com a Janssen, mas que não se concretizou.

“Em relação à vacina da Janssen, essas vacinas estavam previstas no nosso calendário para o último trimestre do ano. Eram 38 milhões de doses. Inicialmente, negociamos com a Janssen e eles iriam nos antecipar na semana passada três milhões de doses. Lamentavelmente não foi possível a chegada dessas três milhões de doses...Mas eu já antecipo em primeira mão que amanhã deve chegar no aeroporto de Viracopos, de Guarulhos, 1,5 milhão de doses da vacina Janssen. São vacinas úteis, como as outras, mas essa é uma dose única que permite uma imunização mais rápida”, falou Queiroga.

O Ministério da Sáude ainda negocia com a empresa o envio de mais doses do imunizante antes do último trimestre do ano.

