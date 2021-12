'Bahia vacinaria 75% da população se Anvisa liberasse mais doses da Sputnik', afirma Rui Costa

O governador da Bahia, Rui Costa, comentou na manhã desta segunda-feira,14, as cobranças que está recebendo para acelerar a imunização contra a Covid-19 no estado. "Se a Anvisa liberar o total de doses que contratamos da Sputnik, eu garanto a vacinação de 75% do público baiano até final de agosto", afirmou.

Em março deste ano, a Bahia e o Fundo Russo celebraram o contrato de compra de compra de 9,7 milhões de doses da Sputnik V. Apesar disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou apenas vacinas para 1% da população de cada estado, medida que foi criticada por governadores que pressionam pela liberação do imunizante.

Ainda segundo o governador, no lugar de pulverizar as doses da Sputnik, alguns municípios vão ser escolhidos para imunizar 100% da sua população. "Devemos escolher algumas cidades, quatro ou cinco, para imunizar 100% da população acima de 18 anos. Com isso vamos ter números robustos para que os pesquisadores possam fazer relatórios e ter um efeito de demonstração", disse.

Um teste parecido aconteceu no município de Serrana, em São Paulo. Um estudo idealizado pelo Instituto Butantan imunizou cerca de 95% da população com a Coronavac, o que resultou na queda de 95% nas mortes por Covid. Segundo Rui, serão cidades de 40 ou 50 mil habitantes que vão receber as cerca de 300 mil doses liberadas pela Anvisa.

Rui também criticou a instabilidade nos prazos por parte do Governo Federal para entrega das vacinas. "Como o Governo Federal não cumpre o prazo de entrega das vacinas, eu não posso criar uma falsa expectativa nas pessoas", disse.

"Entendo a ansiedade de todos e garanto que estamos fazendo todos os esforços para acelerar a vacinação contra a Covid-19. Quando o governador fala, é pra cumprir. É desta forma que eu trabalho", afirmou.

A fala de Rui vem São Paulo anunciar, no último domingo, 13, a antecipação no calendário de vacinação contra Covid em 30 dias. O governador do estado, João Doria promete imunizar toda a população paulista adulta até setembro. "Não vou ficar fazendo anuncio só pra ganhar manchete de jornal ou de site. Eu não vou fazer isso e espero aguardar a chegada das vacinas", completou Rui.

