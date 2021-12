Bahia registra menor número de mortes em 24h desde 25 de janeiro

As 30 mortes por covid-19 confirmadas na Bahia neste domingo, 27, representam o menor número de óbitos pela doença no estado desde o dia 25 de janeiro. No dia em questão, o estado contabilizou 29 mortes pelo novo coronavírus.

No entanto, o número de óbitos foi contabilizado em um domingo, quando geralmente acontecem subnotificações devido a falta de fornecimento de dados por municípios do interior. As confirmações de mortes costumam ser recuperadas durante a semana.

Além disso, no último boletim, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) afirmou que parte das mortes ocorreram em diversas datas e após confirmação, registradas neste domingo. A tabela divulgada pela Sesab aponta mortes ocorridas em diversas datas. A mais antiga do dia 21 de junho do ano passado. Apenas um óbito foi confirmado pela pasta neste domigo e outros sete, no sábado, 26 (veja abaixo).

A justificativa dada para o atraso nos registros é de uma "sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus", alegou a Sesab.

A Sesab informou que o número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 23.739, representando uma letalidade de 2,12%. O percentual de casos com comorbidade foi de 60,76%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (72,92%).

Mortes de outras datas foram confirmadas no boletim deste domingo | Foto:Divulgação | Sesab

