Bahia registra 104 mortes e 3.535 casos de Covid-19 em 24h

Nas últimas 24h, a Bahia registrou mais 104 mortes e 3.535 novo casos da Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgado na tarde desta quinta-feira, 24, o território baiano já totaliza 23.571 vítimas e 1.112.304 contaminações causadas pela doença desde o início da pandemia.

Dentro do montante de infectados, a pasta informou que 1.071.802 pessoas já estão curadas da doença. Enquanto isso, pouco mais de 16 mil pacientes ainda se encontram como ‘casos ativos’, sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica. Com base na atualização dos dados, a taxa de letalidade da doença corresponde a 2,12% do total de casos.

A existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.

REGULAÇÃO - A Sesab informou que até às 12h desta quarta-feira, 56 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 28 pedidos para internação em leitos clínicos adultos Covid-19 ainda estavam no sistema.

Segundo o boletim, a taxa de ocupação total dos leitos em todo estado corresponde a 75%. No entanto, o recorte percentual voltado para UTI adulto compreende 84% de ocupação.

VACINAÇÃO - Por fim, o balanço ainda informou que 4.656.060 pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus e 1.765.468 estão imunizados com a segunda dose.

adblock ativo