Bahia registra 100 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 23,3 mil vítimas

A Bahia registrou mais 100 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24h. Com a atualização nos dados, o território baiano já soma 23.354 vítimas da doença desde o início da pandemia. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira, 22, através do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Segundo o balanço da Sesab, as novas mortes acrescidas nas últimas 24h ocorreram em datas distintas, desde o dia 8 de dezembro do ano passado. Diversos fatores podem ser responsáveis pelos registros tardios dos óbitos, inclusive, a sobrecarga das equipes de investigação.

Além disso, as últimas 24h também foram responsáveis por contabilizar mais 5.046 casos de Covid-19, totalizando 1.104.545 contaminações na Bahia. Dentro do montante de infectados, a Sesab informa que 1.064.909 de pessoas já se recuperaram da doença e cerca de 16,2 mil ainda seguem como ‘casos ativos’.

Na linha de frente do combate a pandemia, a secretaria informou que cerca de 50,5 mil profissionais baianos da área de saúde já testaram positivo para a Covid-19. Com base na atualização dos dados, a taxa de letalidade da doença no território baiano corresponde a 2,11% de todos os casos confirmados até o momento pelo coronavírus.

Além disso, o boletim traz que quase 1,35 milhões suspeitas de contaminação por coronavírus já foram descartadas do sistema. No entanto, ainda restam pouco mais de 232,3 mil possibilidade de infecção pela doença que aguardam o resultado dos exames.

UTIs

A Sesab informou que até às 12h desta terça-feira, 66 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 22 pedidos para internação em leitos clínicos adultos Covid-19 ainda estavam no sistema.

Segundo o boletim, a taxa de ocupação total dos leitos em todo estado corresponde a 71%. No entanto, o recorte percentual voltado para UTI adulto compreende 80% de ocupação.

Vacinação

Por fim, o balanço ainda informou que 4.515.288 pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus. Esse número corresponde a 92,6% do total de 4.874.104 doses disponibilizadas para esta aplicação. Dentro do montante de imunizados, cerca de 1.726.913 já receberam a segunda dose prevista.

