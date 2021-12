Bahia recebe 143 mil doses da CoronaVac nesta sexta

Após receber 183.690 vacinas da Pfizer durante da madrugada desta sexta-feira, 18, a Bahia recebeu durante a manhã, mais 143 mil doses da CoronaVac, primeira remessa após a retomada da produção por parte do Instituto Butantan.

As vacinas chegaram em um avião que pousou no Aeroporto de Salvador às 9h35. Após passarem por contagem e conferência, os imunizantes serão distribuídos entre as cidades da Bahia. O Butantan chegou a paralisar a produção das vacinar por falta de insumos.

Na última quinta-feira, 17, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) decidiu que a vacinação Bahia passa a ser apenas por critério de idade. Assim, a distribuição das vacinas seguirá apenas de forma proporcional à população de cada município e não mais será levado em conta o percentual de vacinação da influenza de anos anteriores mais o quantitativo de pessoas em grupos prioritários.

adblock ativo