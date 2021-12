Anvisa aprova prorrogação de prazo de validade da vacina da Janssen

A diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta segunda-feira, 14, por unanimidade, a prorrogação da validade da vacina contra Covid-19 da Janssen, que passa a ser de quatro meses e meio.

Antes, o prazo autorizado pela agência era de três meses. Na última quinta-feira, 10, a agência reguladora dos Estados Unidos, o FDA, aprovou a mesma extensão.

Os primeiros 3 milhões de doses desse imunizante devem chegar ao Brasil nessa quarta-feira (15). Com o prazo de validade anterior, essas doses já venceriam em 27 de junho. A nova aprovação ganha mais um mês e meio para aplicação.

A importação deveria acontecer ainda nesta segunda, mas por "questões de logística", a entrega foi postergada, segundo o Ministério da Saúde.

Com o atraso, as capitais dos estados deverão receber as doses, no máximo, entre sexta-feira e sábado, já que a pasta se compromete em fazer as distribuições em até 48 horas.

A vacina contra Covid-19 da Janssen é a única aprovada pela Anvisa que requer apenas uma dose.

