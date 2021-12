Agosto foi o mês com menor número de óbitos por Covid em 2021 no Brasil

Com 24.088 mortes por Covid-19, agosto foi o mês com o menor número de óbitos pela doença em 2021, segundo dados das secretarias de Saúde estaduais apurados pelo consórcio de veículos de imprensa.

A quantidade de óbitos por Covid no último mês é a menor desde dezembro do ano passado, quando foram registradas 21.811 mortes.

O número de mortes notificadas em agosto também foi 37% menor do que o total de julho. Em comparação com abril, o pior mês da pandemia no Brasil, a redução foi de 70,8%.

Entre julho e agosto, houve queda percentual nos óbitos por Covid-19 em todos os estados brasileiros, com exceção do Distrito Federal e de Goiás.

