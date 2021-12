72% dos povos indígenas foram imunizados com segunda dose da vacina

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 17, que a segunda dose da imunização contra a Covid-19 já alcançou 72% da população indígena do Brasil. Esse quantitativo representa quase 295 mil indígenas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

A primeira dose da vacina foi aplicada em 82% (336.809) dos indígenas desde o início da campanha de vacinação. No total, mais de 630 mil doses foram aplicadas.

Esses índices são resultados do trabalho das equipes do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), que estão nas aldeias intensificando as ações de vacinação. A missão não é fácil: muitos locais são de difícil acesso, onde só é possível chegar de barco e as condições climáticas de algumas regiões também complicam o trajeto.

De acordo com o Ministério da Saúde, todas as doses necessárias para a imunização completa do público-alvo (população vacinável) composta por 408.232 indígenas maiores de 18 anos, cadastrados e acompanhados pelos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), já foram enviadas pelo Governo às aldeias.

A população indígena faz parte dos grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 (PNO) e foi contemplada desde a primeira pauta de distribuição de vacinas, em janeiro deste ano.

Além dos indígenas, cerca de 20 mil profissionais de saúde que atuam nessas áreas também foram imunizados, garantindo o funcionamento das unidades de atendimento e a proteção desses trabalhadores da linha de frente.

