Zé Delivery, maior app de entrega de bebidas geladas do Brasil, chega em Salvador

Com projeto de apoio a pequenos comércios, o app tem o compromisso de chegar onde outros serviços não chegam

Sair de casa para comprar bebidas ou esperar a cerveja gelar não será mais um incômodo para os Soteropolitanos. Além das cidades de Vitória da Conquista e Feira de Santana, na Bahia, o Zé Delivery, maior app de entrega de bebidas do Brasil, acaba de chegar na capital baiana Salvador. O serviço oferece um portfólio amplo de bebidas que vai desde cerveja, água, sucos, destilados, petiscos, as famosas Skol Beats 150 bpm e GT, vinhos, até carvão e gelo.

“A chegada em Salvador marca um grande momento para a expansão acelerada do Zé pelo país. Estamos muito felizes em trazer o app que já é sucesso em outras regiões, reafirmando nosso compromisso de democratizar o serviço de delivery de bebidas geladas. Para isso, garantimos sempre entrega rápida, preço de supermercado ou até melhor e atendimento em 100% dos bairros da região, inclusive nos mais afastados, com o mesmo nível de qualidade”, acrescenta Claudio Azevêdo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery.

Meu Bar Amigo

Em um cenário de cautela e atenção por conta da crise do COVID-19 no mundo, a renda de pequenos comércios e pontos de distribuição tem sido afetada. Para ajudar a conter essas dificuldades, o Zé Delivery criou, no início da pandemia, o movimento Meu Bar Amigo, projeto que estimula a entrada de pequenos estabelecimentos que necessitem recuperar sua saúde financeira e manter empregos.

“Sabemos que o nível de digitalização dos serviços no Brasil ainda é muito baixo. Por isso, muitos bares ainda não têm acesso a plataformas de venda online e serviços de delivery. Nossa missão é democratizar o acesso de bebidas, garantindo um preço baixo e qualidade de serviço em 100% dos bairros das cidades que a gente atua. Por isso, seguimos fazendo uma grande força-tarefa para garantir a adesão do maior número de parceiros possível", analisa Azevêdo.

Sem taxa de entrega

Os consumidores de Salvador vão poder experimentar o serviço sem pagar taxa de entrega no início da atuação do serviço. O Zé Delivery funciona com acesso ao site e pode ser baixado na Apple Store e na Play Store. “Mesmo nas primeiras semanas de operação, o Zé Delivery já está sendo muito bem avaliado pelos consumidores da região, mantendo nosso famoso padrão de qualidade de entrega rápida e bebidas realmente geladas! Esperamos que o consumidor aproveite esse recurso para dedicar seu tempo para fazer aquilo que realmente gosta, como ficar com a família ou assistir uma série. Ainda mais neste cenário que estamos vivendo hoje mundialmente, o ideal é ficar em casa, sempre que possível, para proteger nossa saúde e daqueles que amamos”, observa Azevêdo.

O app já está presente em mais de 20 estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Amazonas, Acre, Distrito Federal, Maranhão, Goiás e Pernambuco. Em Salvador, o serviço espera injetar cerca de R$ 40 milhões na economia da região nos próximos 12 meses, gerando também mais de 400 novos empregos. “O Zé Delivery trabalha com estabelecimentos de bairro. Gosto de dizer que é como se um vizinho atendesse o outro. Isso faz a gente movimentar a economia local, apoiando o pequeno empreendedor, o que é essencial, principalmente nos tempos atuais. São estes bares que ajudam nosso serviço a ser realmente democrático, dando acesso a todos para compra e venda, independentemente de onde morem”, finaliza Azevêdo.

Sobre o Zé Delivery

Maior app de entregas de bebidas do Brasil, o Zé Delivery possui um portfólio de produtos que vai desde água, sucos e refrigerantes, até cervejas, destilados, vinhos, petiscos, carvão e gelo. Presente nos principais Estados brasileiros, o Zé Delivery tem o compromisso de chegar onde outros serviços não chegam, em regiões mais afastadas do centro e em todos os bairros das regiões onde atua.

O app está disponível na Apple Store(iOS) e Play Store (Android), pelo link: https://go.onelink.me/m5XK/zdsalvador ou pelo site ze.delivery.

adblock ativo