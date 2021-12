Voluntários se unem em prol da mobilidade

Para algumas pessoas, um banho de mar acalma, para outras, revigora, e há até quem acredite que a água salgada cura tudo. Porém, para muitas outras, o banho de mar sempre foi apenas um sonho, inclusive inatingível, mesmo morando numa cidade com um extenso litoral como Salvador. Foi pensando nisso que o ParaPraia foi criado e chega agora a mais uma praia da nossa cidade, dessa vez com o reforço de 30 voluntários da Braskem, todos treinados por fisioterapeutas da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública para dar apoio às pessoas como mobilidade reduzida, no mar e no transporte até a água, que é realizado em cadeiras anfíbias, com rodas feitas de plástico.

“Levei meu irmão para participar no ano passado. Ele não tomava banho de mar desde quando sofreu um acidente de carro, e foi emocionante acompanhá-lo”, conta o engenheiro da Braskem Erick Garcia, que o acompanhou no projeto antes de se tornar voluntário, se emocionando com os casos que viu. “As pessoas demonstraram uma alegria imensa de ter a oportunidade de realizar uma atividade relativamente corriqueira quanto um banho de mar”, explica o engenheiro voluntário.

Enquanto Erick, por um lado, já tem alguma experiência, por outro, a expectativa é grande para a assistente do setor de Serviços Compartilhados da Braskem, Manuela Barreiro, que fez a sua estreia como voluntária em Boa Viagem, na Cidade Baixa, praia da nova temporada do projeto, que acontecerá sempre aos sábados, das 8h às 12h, até o dia 23 de fevereiro. “Estou muito feliz de poder passar por essa experiência e levar um dia de alegria para os que possuem necessidades especiais”, diz ela, ressaltando que a iniciativa do mutirão de voluntário da empresa é muito gratificante, prazeroso e, sobretudo, traz esperança para todos.

Segundo o gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia e Alagoas, Milton Pradines, a missão do ParaPraia está alinhada ao propósito da empresa. “A Braskem busca criar soluções sustentáveis e inovadoras da química e do plástico, que possam melhorar a vida das pessoas. Exemplo dessas soluções são as cadeiras anfíbias flutuantes, que são utilizadas no ParaPraia, durante os banhos assistidos para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida”, explica.

