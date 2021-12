São Rafael inaugura nova Emergência Adulto com o dobro da capacidade

O Hospital São Rafael (HSR) entregou, para a população baiana, uma nova Unidade de Emergência Adulto (UEA), com instalações totalmente reformadas que permitem maior dinamismo e agilidade na assistência aos pacientes, além de novos equipamentos e mobiliário. Com capacidade para atender até 300 pacientes ao dia, com tranquilidade e conforto, a nova Emergência tem estrutura para receber o dobro da demanda - o equivalente a cerca de 8 mil pessoas por mês.

>> Site mostra outras novidades da nova Emergência Adulto do Hospital São Rafael

Paciente do HSR há 20 anos, a dona de casa Batisabel Sena, 48 anos, se surpreendeu ao chegar à nova unidade para acompanhar a filha Jade, que apresentava sintomas como dor de cabeça e enjoo. Além de ter notado mudanças consideráveis no espaço físico, a moradora de Dias D’Ávila também percebeu melhorias no fluxo e na qualidade do atendimento recebido. “Agora, a gente tem mais espaço, mais cadeiras e uma sensação de emergência tranquila”, afirmou ela, destacando também a rapidez na assistência.

Ampliamos o número de consultórios de cinco para nove e passamos a contar com um moderno núcleo de assistência ortopédica Ampliamos o número de consultórios de cinco para nove e passamos a contar com um moderno núcleo de assistência ortopédica

A mesma percepção teve Emanuelle Souza, 28 anos, que foi buscar atendimento na emergência pela primeira vez. “Nunca tinha vindo aqui, mas já fui a outras emergências e dá para ver que, ao contrário das demais, não tem tumulto, o ambiente está bem organizado e há uma boa distribuição em termos de atendimento”, pontuou a estudante, que estava ali por conta de um pequeno corte no dedo.

Aspectos como agilidade e conforto foram pensados estrategicamente, como explica o coordenador da Emergência, Peter Jacobs. “Criamos quatro ambientes de recepção e espera para pacientes e acompanhantes, organizados separadamente, visando contemplar as necessidades específicas dos pacientes à medida que avançam nas etapas da linha do cuidado. Aliado a isso, ampliamos o número de consultórios de cinco para nove e passamos a contar com um moderno núcleo de assistência ortopédica, com salas intercambiáveis, o que agiliza bastante o atendimento”, esclarece.

Agora, a gente tem mais espaço, mais cadeiras e uma sensação de emergência tranquila Agora, a gente tem mais espaço, mais cadeiras e uma sensação de emergência tranquila

Como parte do plano de reestruturação, também foi feita a ampliação do número de poltronas para medicação, que passaram de 12 para 18 unidades, podendo chegar até 24, permitindo o atendimento simultâneo de um número maior de pacientes, sem prejuízo no tempo de espera. Esta unidade contempla ainda uma sala exclusiva para o paciente em reavaliação, enquanto aguarda o resultado de seus exames. Inovações que representarão ganhos para o paciente, em termos de conforto, acolhimento e humanização durante todo o processo de atendimento.

Agilidade total para os casos graves – Ainda, de acordo com Peter Jacobs, a agilidade e a priorização dos pacientes graves e referenciados, conduzidos por serviços de ambulância, foram fatores determinantes na concepção do projeto da nova Emergência, que conta com uma ala específica e acesso diferenciado para esse tipo de público. “Temos cinco leitos focados na estabilização rápida e seguimento de protocolos, pois, a depender do quadro do paciente, o tempo é crucial para evitar sequelas, a exemplo dos acidentes vasculares cerebrais, os infartos agudos do miocárdio, dentre outros, e, por isso, a criação de protocolos específicos para esse tipo de cuidado faz toda a diferença”, conclui.

Temos cinco leitos focados na estabilização rápida e seguimento de protocolos, pois, a depender do quadro do paciente, o tempo é crucial para evitar sequelas Temos cinco leitos focados na estabilização rápida e seguimento de protocolos, pois, a depender do quadro do paciente, o tempo é crucial para evitar sequelas

A Unidade de Emergência Adulto do Hospital São Rafael está estruturada para funcionar em regime de plantão de 24h, com médicos clínicos de diferentes especialidades, cirurgiões e ortopedistas, além do time de especialistas de sobreaviso, acionados de acordo com a necessidade. Das 7 às 19h, a unidade dispõe de um neurologista no local, que conta com todo o suporte da UTI Neuro, inaugurada no ano passado.

Além da ampliação na infraestrutura, a nova Unidade de Emergência Adulto do HSR recebeu novos equipamentos, mobiliário e ainda passou por uma readequação de fluxo, visando maior agilidade na assistência e melhor acolhimento dos pacientes e acompanhantes

As novas salas de medicação têm capacidade para atender até 18 pacientes

Ambiente de espera, para acompanhantes, mais amplo e confortável

Sala exclusiva para o paciente em reavaliação, enquanto aguarda o resultado de seus exames

Área de convivência para os acompanhantes de pacientes

Recepção principal da nova UEA, onde o paciente recebe o primeiro atendimento, antes da triagem

adblock ativo