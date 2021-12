Salvador Investimentos cresce 200% em um ano

Salvador investimentos, escritório filiado a XP Investimentos na Bahia, cresce 200% em recursos captados com 9 meses de funcionamento.

“O nosso maior foco é em prestar uma excelência no atendimento. Hoje, o mercado de escritórios investimentos vem crescendo de forma muito rápida no Brasil e principalmente no nordeste”, informam Anderson Aguiar e Rodrigo Maciel.

“Com a concorrência entre corretoras crescendo, só vemos benefícios para o maior interessado que é o cliente. Se fala muito em que o diferencial de um escritório filiado a XP são as taxas dos ativos. Tudo bem, são também, mas acreditamos que o maior diferencial é a capacitação dos assessores e rotina bem definida para prestar um atendimento de qualidade”, informa Vinicius Assis.

A Salvador Investimentos embarcará para o Hawaii no dia 7 de maio para receber o prêmio de escritório revelação da seguradora mundial Prudential. Foi o escritório aberto em 2018 que mais protegeu vidas no Brasil.

“Temos a ideia bem definida de que precisamos além de focar somente na assessoria, ter um foco muito bem definido na educação financeira e proteção familiar. É através dela que conseguimos mostrar o real valor da disciplina de poupança, do quanto essa disciplina pode facilitar o futuro, futuro não só do investidor, mas da sua família que é o seu bem mais precioso", informa Eduardo Rodrigues.

“Em 2019 a Salvador Investimentos iniciou o seu processo de expansão trazendo para o seu time Gustavo Nascimento. Gustavo será o responsável pela nova filial da empresa localizada em Unaí/MG. Essa cidade que por sinal carrega o título de maior produtora de feijão do Brasil e é a maior produtora de grãos do estado de Minas Gerais. Ajudar o brasileiro a investir melhor não tem fronteiras para a Salvador Investimentos”, informa Gustavo Nascimento.

Gustavo Nascimento passou a integrar equipe em 2019 | Foto: Divulgação

