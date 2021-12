Prêmio se consolida como política de aperfeiçoamento do Estado

Criado para incentivar ações e projetos que aprimorem a qualidade e a eficiência dos serviços do Estado, o Prêmio de Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público completou dez edições este ano, consolidado como uma relevante política de aperfeiçoamento do Estado. O Boas Práticas premia iniciativas de servidores estaduais, como projetos, ações e programas que melhorem a qualidade do serviço público, que aperfeiçoem o atendimento à população ou gerem economicidade para o Estado.

Confira o conteúdo completo no PDF a seguir:

