Plataformas de relacionamento criam ponte entre Sugar Daddies e Sugar Babies no Brasil

Uma modalidade de relacionamento popularmente conhecida nos Estados Unidos como Relacionamento Sugar, têm se popularizado cada vez mais no Brasil. E apesar de ainda ser tratado como tabu, esses relacionamentos estão sendo pouco a pouco inseridos no nosso cotidiano.

Como é o caso da representação em uma novela de destaque em rede nacional. Onde vemos o relacionamento sugar vivido na novela das nove, A Dona do Pedaço, por Otávio (José de Abreu) e Sabrina (Carol Garcia).

Entretanto, o que vemos na novela é um conceito raso e até mesmo um tanto errôneo de como funcionam os Relacionamentos Sugar.

O Relacionamento Sugar e como eles funcionam

O Relacionamento Sugar não é um conceito que podemos considerar novo, apesar da popularização recente. O termo surgiu na Califórnia em 1908, com o romance entre Alma de Bretteville com um homem 24 anos mais velho, herdeiro de uma companhia de açúcar, o que trouxe “Sugar” como um adjetivo para descrever tais tipos de relação.

O que torna o Relacionamento Sugar diferente dos relacionamentos tradicionais é algo que deveria ser primordial até mesmo nos relacionamentos convencionais, a transparência. Em suma, esses relacionamentos são baseados no paralelismo entre transparência e interesse.

Todas as expectativas, objetivos e desejos são deixados as claras, o que significa que nas relações entre Sugar Daddies e Sugar Babies todas as perspectivas do relacionamento são pré-estabelecidas e acordadas entre os parceiros. A relação sugar está intimamente ligada a comunicação honesta e o consentimento.

O termo Sugar Daddy

Traduzindo de forma literal, o termo Sugar Daddy, significa papai de açúcar, e faz referência a homens poderosos e de alto poder aquisitivo que buscam um relacionamento verdadeiro e funcional, sem cobranças e obrigações dos relacionamentos convencionais.

São homens generosos que estão à vontade para negociar abertamente aspectos de uma relação, sendo transparente acerca do que pode proporcionar e do que espera da outra pessoa.

As Sugar Babies

As Sugar Babies, ou “bebês de açúcar”, são geralmente mulheres ambiciosas seguras de suas vontades e objetivos.

São jovens inteligentes, que estão na faculdade ou no começo de suas carreiras e estão em busca de manter um relacionamento que pode fornecer regalias financeiras, presentes ou até mesmo conselhos e conexões profissionais.

Redes de relacionamento que facilitam o encontro entre Sugar Daddies e Sugar Babies

A premissa do estilo de vida sugar é baseada na consensualidade de um relacionamento em que afeição divide espaço com a retribuição material.

Existem muitos sites no Brasil que fazem a ponte e facilitam o encontro entre Sugar Daddies e Sugar Babies que estão em busca de um relacionamento benéfico e vantajoso.

Entre esses sites o destaque está no Meu Rubi, a maior plataforma de encontros de casais Sugar do Brasil. Com o compromisso de criar conexões reais, o Meu Rubi conta com um processo de avaliação com duração de aproximadamente 24 horas, com o objetivo de fornecer mais segurança e discrição a seus usuários.

A plataforma conta com milhares de Sugar Daddies e Sugar Babies de todo Brasil e cadastro é feito de maneira rápida e fácil. Portanto, se você está à procura de um Relacionamento Sugar, o Meu Rubi, facilitará todo o processo.

adblock ativo