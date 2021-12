Plataforma digital dissemina projetos premiados no serviço público

Se o Prêmio de Boas Práticas reconhece iniciativas empreendidas por servidores estaduais com impacto positivo no serviço público, como conhecer mais a respeito dessas práticas vencedoras? Lançado em 2017 para responder a este questionamento, o Banco de Boas Práticas integra uma rede colaborativa, concentrada na plataforma Inova e que tem por objetivo impulsionar ações de inovação voltadas para a gestão pública. Com 103 projetos públicos, o Banco acolhe iniciativas, premiadas ou não, empreendidas por servidores estaduais e que impactem diretamente na melhoria de suas atividades de trabalho.

Confira o conteúdo completo no PDF a seguir:

