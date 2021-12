ParaPraia comemora temporada de sucesso

Dever cumprido. Essa é a sensação que os voluntários do projeto itinerante Para Praia estão sentindo. Foram quatro finais de semanas com cerca de 320 voluntários, somando o número recorde de 384 banhos assistidos. Porém, mais impressionante que esses números, o que ficou para todos os participantes foi o prazer de realizar o sonho de um banho de mar para muitas pessoas com mobilidade reduzida, promovendo um verão mais inclusivo e mais democrático.

Diversas praias do litoral foram utilizadas para o projeto. Itapuã, Arembepe, Ondina e Boa Viagem, praias lindas, que testemunharam a primeira vez na água salgada de muitos participantes, gerando momentos de grandes emoções.

“Agora, estamos esperando a sétima temporada do ParaPraia, que promete ser ainda maior, com muito sonhos realizados, companheirismo, inclusão e, sobretudo, esperança para todos”, relata Antonieta Santos, 94 anos, há três sem entrar no mar. Portadora de Alzheimer, ao reconhecer Ondina, praia da sua infância: “Estou ansiosa. Acho maravilhoso isso aqui e quero voltar sempre”, disse emocionada.

O sucesso do projeto, que tem produção da Outros 500 Marketing e Nossa Agência Marketing, contou com a participação de voluntários da Braskem e alunos e professores dos cursos de Fisioterapia, Odontologia, Educação Física, Psicologia, Enfermagem e Medicina. Além do patrocínio da Braskem e Salvador Shopping, o Parapraia contou com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), Cetrel, Alta Forma, Itmov, Citelum e Escola Bahiana de Medicina.

