Odontologia aplicada ao Esporte

Os estudantes do Centro Universitário UNIRB realizam na clínica-escola exames preventivos de saúde bucal dos atletas do UNIRB Futebol Clube. Sob supervisão da coordenação do curso, os alunos intensificam o aprendizado atendendo em diversas especialidades, realizando tratamentos restauradores, profilaxia, extrações dentárias, limpeza (periodontia), tratamentos de canal (endodontia), próteses dentárias e diversas cirurgias, de acordo com a necessidade de cada paciente.

A coordenadora do curso de Odontologia, Dra. Ludmilla Santos, destaca a importância das aulas práticas para os estudantes. “A clínica-escola é fundamental para o processo de aprendizado e formação dos alunos. Em contato com os atletas, os futuros profissionais conseguem aplicar os conhecimentos obtidos nas aulas teóricas e se atuar na odontologia desportiva, que vem crescendo no Brasil”, aponta.

Na clínica-escola, os alunos conseguem tratar os atletas e promover prevenção de possíveis problemas que podem ocasionar lesões e/ou resultar em um rendimento não esperado em campo. Ainda de acordo com Ludmilla Santos, a lesão mais conhecida é a cárie, onde as bactérias causam danos na coroa e dentina, situadas na parte interna do dente.

“Além da cárie, outro problema que pode ser causado é a lesão periodontal, caracterizada pela inflamação do nosso tecido gengival. Então, o paciente no primeiro momento pode ter uma lesão de cárie, que pode levar a uma dor associada ou ser assintomática e, quando o tratamento demora, mostra que o paciente não teve o cuidado prévio que é a escovação três vezes ao dia”, ressalta a coordenadora do curso de Odontologia.

O Centro Universitário UNIRB conta com diversas salas de atendimento odontológico climatizadas para práticas de prevenção periódicas. Hoje os estudantes tratam os atletas do time de futebol, que disputam a primeira divisão do Campeonato Baiano.

