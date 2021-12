Moura Dubeux fecha 2020 com entrega de empreendimentos de alto padrão e novos lançamentos

A Moura Dubeux comemora um bom fechamento do ano em 2020 em Salvador, com a entrega de dois empreendimentos, com destaque para edifício Mansão Bahiano de Tênis de altíssimo padrão no bairro da Graça, aquisição de novos terrenos para land bank, além de três lançamentos neste final do ano nos principais bairros de Salvador, são eles:

No Horto Florestal, o Mirat Martins de Sá, um edifício de alto luxo com 37 apartamentos, um por andar, quatro suítes, com 252 metros quadrados, quatro vagas de carro. Localizado na Rua Estácio Gonzaga, com destaque para belíssima vista livre e permanente.

No Caminho da Árvores, o Olhar Caminho das Árvores, um edifício de 38 andares com dois apartamentos por andar, sendo um com três suítes e 130 metros quadrados e o outro com quatro suítes e 164 metros quadrados. Localizado na Alameda dos Catabas, com destaque para o paisagismo em harmonia com o bairro e áreas comuns dedicadas ao bem estar.

No Parque Bela Vista, o edifício Orquidário, o empreendimento com duas torres de 24 andares e quatro apartamentos por andar, unidades de dois e três quartos, com área de 58 e 69 metros quadrados, localizado na Rua Ildefonso de Mesquita, próximo ao shopping da Bahia. Com área de lazer completa entregue equipadas e decoradas.

Inovação e Sustentabilidade são características principais que fazem parte do três lançamentos, como a utilização de energia solar, reuso de água e iluminação com led, em linha com os mais atuais preceitos de arquitetura. Também possuem vagas para carros elétricos, estimulando a redução da emissão de carbono por veículos automotores. A empresa está completando, assim, 15 empreendimentos na cidade. A gerente de Marketing Eduarda Dubeux informa que para ter mais informações, acessar www.mouradubeux.com.br

