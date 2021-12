ICM reforça sustentabilidade no Maanaim de Domingos Martins

O Maanaim de Domingos Martins é um local destinado à transmissão das doutrinas bíblicas aos membros da Igreja Cristã Maranata (ICM). Fundado na década de 1970, está localizado na região serrana, em um sítio no meio da mata atlântica, nos arredores do município de Domingos Martins, a 40 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, estado de origem da ICM. Trata-se de um lugar bucólico com beleza natural e extensão aproximada de 52,1 alqueires, 200 mil m² de área pavimentada e uma área construída de mais de 30 mil m², com capacidade de congregar até 4 mil pessoas por seminário, quinzenalmente.

Por conter método próprio de administração, o local é chamado também de “Cidade Maanaim”. Seu espaço tem ampla estrutura de monitoramento por Circuito Fechado de Televisão (CFTV), coleta seletiva de resíduos e controle automatizado de sua planta, com uma ampla rede de comunicações por handie talkie.

No Brasil são 60 unidades de Maanains destinados também à realização de eventos da Igreja Cristã Maranata. Sendo que o primeiro Maanaim no exterior foi adquirido neste ano de 2019, em Portugal. Além dos seminários nos quais a maior ênfase e projeto de estudo é a Bíblia, há também incentivo à preservação e à educação ambiental, coleta seletiva de lixo e estratégia fundamental para a sustentabilidade.

Uso do material orgânico em compostagem para as plantas e hortas localizadas no sítio. Preocupada com a escassez da água, a direção da Igreja Cristã Maranata iniciou também um projeto de sustentabilidade hídrica no Maanaim de Domingos Martins.

Por fim, vale ressaltar o trabalho de reflorestamento da área descampada do Maanaim de Domingos Martins, através de um projeto de educação ambiental que tem a participação especial de crianças e adolescentes da Igreja Cristã Maranata.

