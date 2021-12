Governo colombiano é desafiado por Pablo Escobar

O líder do "Cartel de Medellín", Pablo Escobar, fugiu da prisão de Envigado e está desaparecido, juntamente com nove companheiros. De acordo com a senadora Cláudia Blum, o governo colombiano desconhece o paradeiro deles. Por causa da grave situação na prisão de "segurança máxima" da cidade, onde estava amotinado um grupo de traficantes comandado pelo "capo" da cocaína, como Escobar é conhecido, o presidente César Gaviria adiou a sua viagem à Espanha, onde assistiria a II Cúpula Íbero-Americana, que começa hoje, em Madri.

A fuga da prisão de Pablo Escobar, ontem de madrugada, aconteceu antes das forças do Exército invadirem a penitenciária para libertar os reféns, detidos no motim iniciado anteontem. O governo do Departamento de Antioquia informou que cinco dos dirigentes do "Cartel de Medellín" já foram recapturados. O presídio fica no alto de uma colina, a 30 km de Envigado, no Noroeste do Departamento de Antioquia.

O amotinamento de Escobar e de 14 traficantes do grupo dele começou depois da decisão do governo de transferi-los para outra penitenciária. A alegação do governo para a ação é a de que o traficante, mesmo preso em Envigado, continuava administrando a organização mafiosa. "Só morto me tirarão da cadeia. Prefiro morrer, não me entrego, não aceito ser transferido de presídio", disse Pablo Escobar, ontem, amotinado com o grupo em um túnel da prisão de Envigado, através de uma gravação enviada a várias rádios de Medellín. O conteúdo total da fita não foi divulgado por conta de disposições governamentais que impedem a transmissão de declarações e testemunhos de protagonistas dos fatos.

