Evento de Igreja Cristã traz mensagem sobre a volta de Jesus

No último domingo, 24, às 10h30, a Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou o evento "Trombetas e Festas. Um Alerta!". Trata-se de um culto, com amplitude mundial, no qual a mensagem central é voltada para os toques das trombetas, que são os sinais que alertam para a volta de Jesus Cristo. O evento aconteceu no Maanaim do Espírito Santo, localizado na cidade de Marechal Floriano (ES) e foi transmitido ao vivo em 10 idiomas para mais de 170 países, atingindo milhões de pessoas.

O culto trouxe uma mensagem relacionada ao momento atual quanto ao projeto de Deus para o homem na Terra. "Trombetas e Festas. Um Alerta!" é um grito ao mundo para que todos estejam alertas e preparados para o arrebatamento, que colocará fim ao Projeto de Salvação de Deus para o homem.

O Projeto de Deus para o homem teve um primeiro momento, onde Israel era o alvo da benção. Com o ministério do Senhor Jesus, e, sobretudo, com sua morte na cruz, este projeto foi ampliado para salvar toda criatura. Ou seja, por um período de tempo, Israel, que não reconheceu Jesus como o Messias, está aguardando o cumprimento das profecias para todo o mundo.

Quando acontecer o arrebatamento da igreja, e o consequente fim do Projeto de Salvação para todo o mundo, o Senhor se voltará pra Israel, pra complementar aquilo que ficou “suspenso” por este período. Ou seja, os sinais da volta de Jesus (trombetas) anunciam o juízo para três públicos: Israel, que aguarda o cumprimento das profecias direcionadas a este povo; a igreja, que vai subir; e o mundo, que ficará.

Os toques das trombetas

Os juízos precedidos pelos toques de trombetas, descritos no livro bíblico de Apocalipse, são proclamações feitas por anjos que dão ciência ao mundo de que um processo está em andamento. Esse processo leva para um desfecho final com vistas ao fortalecimento e entendimento dos que acompanham com atenção o desenrolar dos fatos narrados pela ciência e vividos nesta associação do profético ao temporal.

É válido ressaltar que as trombetas estão sempre ligadas a momentos escatológicos com avisos solenes. São juízos usados por Deus sem nenhuma conotação de punição ou vingança e que exclui o sentido de surpresa, expungindo qualquer ação compulsória de Deus para advertir o homem, antes cumprindo os objetivos ou parte do Seu projeto, com sinais visíveis a todos, fortalecendo espiritualmente o homem dos nossos dias para discernir e entender o seu projeto.

A primeira trombeta

Entenda porque podemos afirmar que a primeira trombeta, das quatro trombetas, já tocou:

“Foi, então, queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde.” (Apocalipse 8:7)

As advertências ao desmatamento com afirmações de que não haverá outra “revolução verde” já haviam sido mencionadas quando Euclides da Cunha apontou, em seu livro “Os Sertões”, o perigo da desertificação no Brasil.

Segundo o pesquisador Jacques Cousteau, de cada 10 árvores cortadas, 8 caem vitimadas pelo avanço das fronteiras agrícolas e pelo extrativismo comercial.

Desta forma, podemos afirmar que esta primeira trombeta já tocou.

A Segunda Trombeta

“… e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar…”. (Apocalipse 8:9)

As manchetes da viagem do pesquisador Jacques Cousteau estampadas no jornal “O Globo” de 1970 e todo o trabalho da ECO 92 em sua avaliação sobre a situação caótica dos oceanos apresentam dados comprovadamente científicos quando confirmam o profético em outras palavras: “Quarenta por cento dos seres vivos no mar decresceu nos últimos 50 anos”.

Sendo assim também podemos afirmar, com certeza, que a Segunda Trombeta já tocou.

A Terceira Trombeta

“… e a terça parte das águas tornou se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque tornaram amargas”. (Apocalipse 8: 11)

Existe uma relação entre a palavra russa “Chernobyl” com “absinto”, termo bíblico usado no texto, entendendo que a catástrofe atômica de Chernobyl foi apenas sinal com a soma de outros acontecimentos que ocorrem até hoje, quando centenas de quilômetros de terra estão improdutivos, além de rios poluídos e mares contaminados.

Não seria necessário falar da situação das fontes de águas que se secam, dos desvios de rios para objetivos energéticos e poluição com toda sujeira de esgotos. Além do mercúrio que, em muitos, já ultrapassou a medida de segurança para a vida animal. Sem falar de todo tipo de agentes transmissores de epidemias diversas e doenças, algumas que levam à morte.

A conclusão da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO 92) foi de que 33% dos habitantes do planeta não têm a água limpa e que a falta de água irá piorar.

Entende-se que, por estes e outros dados, a terceira trombeta também já foi tocada.

A Quarta Trombeta

Hoje sabemos que as três primeiras trombetas foram tocadas, porque os sinais foram visíveis e confirmados cientificamente, restando, agora, o toque da quarta trombeta.

“…e foi ferida a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite.” (Apocalipse 8:12)

Os discípulos perguntaram a Jesus quando seriam estas coisas e que sinais haveria da sua vinda. Jesus responde no capitulo 24 de Mateus, verso 29: “E logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu, e as Potências, do céu serão abaladas”.

Literalmente, isso não aconteceu e, por certo, acontecerá num momento especial quando se encerrará mais uma dispensação, porque não se sabe o dia nem hora desses acontecimentos, sendo que o preparo da parte do Senhor já está providenciado através do derramamento do Espírito Santo (O fogo do Altar).

Vale ressaltar que o objetivo não é molestar as consciências com este assunto, nem assumir a posição de profeta das catástrofes, porque bem sabemos que tudo está sob o controle de Deus. O Todo Poderoso que, antes de agir ou condenar, providencia um Salvador porque Ele ama todo homem, objeto e coroa da criação.

A certeza do toque das trombetas foi assunto dos escritos de Paulo, apóstolo do Senhor Jesus que em sua primeira carta dirigida aos Coríntios no capítulo 15 verso 52, adverte: “Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará”.

A Quarta trombeta soará!

adblock ativo