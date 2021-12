Está pensando em adquirir um seminovo? Confira dicas para comprar em segurança

Na falta de condições financeiras para adquirir um caro zero quilômetro, optar pela compra de um seminovo pode ser uma saída interessante para o consumidor. A alternativa tem as suas vantagens, como não encarar a depreciação do modelo novo e de pagar um preço mais atrativo por um veículo em boas condições mecânicas e de conservação. Mas quem vai adquirir um de segunda mão deve redobrar as atenções.

Existe uma série de fatores que precisam ser considerados, e um deles é dar preferência às lojas físicas credenciadas no mercado, ao invés de se arriscar com empresas virtuais que, muitas vezes, vendem a um preço mais acessível, porém não oferecem segurança na transação.

O diretor da Ponto Veículos, Adnilton Esteves, conta que conhece inúmeros casos de pessoas que são atraídas por ofertas competitivas e, no final, perdem dinheiro ou acabam comprando “gato por lebre”. “Há história de cliente que deposita um sinal exigido por uma empresa virtual e nunca recebe o carro, e quando vão dar queixa, aquele endereço não existe mais.

Há casos de compra de carros clonados e também de quadrilhas que locam carros de locadora, e os vendem como seminovos, sendo que esses carros vão ter no futuro próximo um bloqueio de furto. Sem falar nos carros que são vendidos com documentos falsificados. Então, às vezes, o consumidor compra um carro na mão de terceiros ou por vias digitais, pensando que está fazendo certa economia mas, na realidade, está correndo riscos”, observa.

Diante dessa insegurança, o ideal é procurar lojas que têm endereço físico e referência na área. É o caso da Ponto Veículos, que atua no setor há 17 anos, com sede própria, dispondo de um amplo e diferenciado estoque de seminovos qualificados e com garantia de 90 dias de motor e caixa de câmbio. “Trabalhamos com estoque próprio, sem consignações nem intermediações. Nossos veículos são periciados e inspecionados antes da aquisição, proporcionando mais segurança aos nossos clientes. Dispomos das mais competitivas condições de financiamento, por termos um excelente relacionamento com as principais financeiras do mercado”, enumera o empresário.

Antes de fechar o negócio do seminovo, algumas dicas de especialistas devem ser levadas em conta. O primeiro passo é fazer um teste no carro, experimentando se ele atende às expectativas. Analisar o estado geral do automóvel; checar a documentação para se certificar de que o veículo não é roubado; verificar no site do DETRAN se a placa do veículo é verdadeira e se não há pendências a serem pagas, como multas, licenciamento, IPVA e DPVAT (seguro obrigatório); observar se o automóvel não se envolveu em colisão grave, já que acidentes podem comprometer partes importantes; fazer uma vistoria na pintura com o carro seco e limpo; e prestar atenção se há simetria entre as portas, os para-choques e o teto, entre outras, são algumas orientações dos especialistas.

Na opinião de Adnilton, levar um mecânico de confiança até a loja para avaliar o estado de conservação do carro é uma atitude importante. “O profissional dará um diagnóstico claro em relação à mecânica e à capotaria, o que dará mais segurança a quem vai adquirir o veículo. Costumo dizer, também, que é fundamental verificar o manual de revisão para checar se o carro foi bem cuidado”, pondera o diretor da Ponto Veículo, completando que, na compra de um seminovo pelo site da loja, o cliente ganha uma troca de óleo. Mais informações pelo telefone (71) 4042-0714.

adblock ativo