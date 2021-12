Especial Saúde: Descentralização e regionalização são marcas do novo modelo de Saúde na Bahia

O projeto de descentralização e regionalização da assistência à saúde na Bahia se consolida em diversas frentes estratégicas. Uma delas é a implantação das Policlínicas Regionais de Saúde que, atualmente, são 14 unidades em funcionamento, assistindo a um total de 7.627.795 habitantes de 279 municípios (66,9% do total), o que representa 50,18% da população baiana, conforme dados populacionais do IBGE para 2019. Essas pessoas passaram a ter acesso a serviços ambulatoriais especializados e exames de alta complexidade. Outra ação importante é o programa Saúde Sem Fronteiras, que já beneficiou mais de 620 mil pessoas e reúne os serviços itinerantes de rastreamento do câncer de mama, de Oftalmologia e Odontologia, mutirão de cirurgias e doação de sangue.

Confira o especial completo abaixo:

