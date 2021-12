Conheça a história da Igreja Cristã Maranata

A Igreja Cristã Maranata surgiu na década de 1960, no seio da comunidade evangélica, como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente, como está escrito no livro do profeta Joel 2:28:

“E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões.”

O nome “Maranata”

Em janeiro de 1980, esta igreja passou a chamar-se Igreja Cristã Maranata, mostrando que ela seria conhecida no mundo todo pela mensagem que estaria propagando: “Maranata, o Senhor Jesus vem”.

Maranata é uma palavra que tem como significado a expressão “O Rei vem”. Neste sentido, tem-se a grande mensagem da Igreja: Jesus voltará.

Templos e cultos

Trata-se de uma igreja com mais de 5 mil templos estabelecidos em todo o Território Nacional, além estar presente em vários outros países. O Espírito Santo é aquele que conduz todas as coisas, sem projeção de pessoas, todos voluntários e não-remunerados.

Doutrinas bíblicas

As doutrinas são ensinamentos que emergem da Palavra de Deus para conduzir a vida da igreja. Entre elas, tem-se a doutrina de Corpo e do clamor pelo sangue de Jesus.

Corpo

Jesus Cristo é O cabeça (Ef:5:23) e a igreja Seu corpo. A comunhão estabelecida une aqueles que compõem a igreja em um só corpo, de maneira que Jesus é quem governa. A Igreja tem entendido que o Senhor Jesus deve tornar-se na prática – e não apenas em teoria – o Cabeça da Igreja. Por meio da Sua Palavra escrita temos a doutrina e as orientações necessárias para a edificação da Igreja.

Clamor pelo sangue de Jesus

A Palavra de Deus conta que Jesus veio ao mundo e derramou o seu sangue puro para remissão dos nossos pecados. Até a concretização da volta de Jesus, por meio deste sangue nós somos purificados ao orarmos a Deus em um ato de arrependimento e fé no poder que há neste sangue. Por isso, nós clamamos pela ação deste sangue constantemente.

Nossa mensagem

Nosso primeiro objetivo é divulgar as ações que o Espírito Santo está realizando nesta última hora: que Jesus voltará. Vivemos no momento profético que precede de perto a volta do Senhor Jesus em glória para arrebatar a sua igreja. Não sabemos o dia, nem a hora, mas temos a obrigação de discernir os sinais dos tempos.

