Cadeiras adaptadas possibilitam o banho de mar para pessoas com mobilidade reduzida

É verão. E com o calor, aumenta a vontade de ir à praia para um refrescante banho de mar. Mas o que pode ser comum para a maioria das pessoas, pode não ser tão fácil para pessoas com mobilidade reduzida. Pensando nisso, o projeto “ParaPraia” promove banhos de mar assistidos para esse público.

Na sua sexta temporada, o projeto “ParaPraia” será realizado em três locais já adaptados, com área para atividades recreativas, pistas de acesso, chuveirão e o lounge da Braskem. O espaço, além de acolher os usuários com o apoio de cadeiras criadas no Desafio de Design, fará o empréstimo de boias para os acompanhantes durante o período da ação.

Segundo o gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia e Alagoas, Milton Pradines, a missão do “ParaPraia” está alinhada ao propósito da empresa.

Projeto ParaPraia também emprestou boias aos acompanhantes

“A Braskem busca criar soluções sustentáveis e inovadoras da química e do plástico, que possam melhorar a vida das pessoas. Exemplo dessas soluções são as cadeiras anfíbias flutuantes, que são utilizadas no “ParaPraia”, durante os banhos assistidos para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida”, explica.

Esta experiência transformadora somente é possível por causa da utilização do plástico na confecção das rodas infláveis que tornam as cadeiras anfíbias flutuantes.

No sábado, dia 12 de janeiro, a ação foi realizada na praia do Farol de Itapuã, das 8h às 12h. Já neste final de semana, nos dias 19 e 20 de janeiro, as tendas seguem para Arembepe, em Camaçari. Acompanhe o projeto pelas redes sociais utilizando a hashtag #Parapraia

