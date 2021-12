Bahia Travel Operadora apresenta projeto inovador para retomada do Turismo

A Bahiatravel Operadora, marca que pertence ao Grupo Salvatur, apresentou no ABAV COLLAB, evento que aconteceu de forma virtual, entre 29 de setembro e 02 de outubro de 2020, um projeto inovador para apoiar os agentes de viagens durante o período da pandemia e retomada do turismo.

O ABAV COLLAB é uma jornada virtual completa para quem deseja se adaptar às demandas do mercado e transformar seus negócios de forma inovadora. Essa jornada promove a colaboração entre os elos que lutam pela sustentabilidade do setor e chega para ativar todo o potencial do turismo brasileiro.

No evento, a Bahiatravel apresentou as ações que foram realizadas a fim de criar aproximação entre os agentes de viagens de forma virtual. Durante a pandemia e o isolamento social, foram realizados treinamentos e capacitações dos agentes associados através de plataformas digitais, além da concretização de novas parcerias. Foram criadas campanhas de fortalecimento como: Remarque, Não Cancele; Valorização do Agente de Viagens e Retomada do Turismo, mostrando as aberturas dos hotéis, destinos e a retomada das atividades das empresas aéreas, reforçando todas as medidas adotadas para a realização de um turismo seguro. Campanhas como Influencer no Turismo impulsionaram projetos como o “PARCEIRO BAHIA TRAVEL”, especificamente direcionado para as agências e agentes de viagens, contribuindo para a permanência no mercado.

Foi criado também o NÚCLEO DE SUPORTE ÀS AGÊNCIAS para realização de negociações globais com prestadores de serviços especializados nas principais áreas de abertura, andamento e consolidação dos negócios de turismo de forma customizada e muito bem operacionalizada. A equipe da Bahiatravel Operadora, antenada com a retomada gradual do turismo, logo também criou campanhas de vendas para apoiar e incentivar seus agentes nas vendas de viagens e hospedagens com destinos como: Bonito e Pantanal, Fernando de Noronha, Gramado, Beach Park, resorts, entre outros.

O Grupo Salvatur, ao longo dos seus 40 anos de existência, alcançou posicionamento de destaque no cenário nacional através de suas ações e tem promovido mudanças importantes em sua estrutura administrativa, comercial e de marketing. Neste sentido, para traduzir essa postura de aprimoramento contínuo, o Grupo Salvatur vem modernizando algumas de suas marcas, reposicionando sua comunicação no ambiente digital e agora é a vez da sua operadora de turismo: Bahiatravel. A inovação acontece por meio da fusão entre a Salvatur Consolidadora e a Operadora, que atuará também como consolidadora com o propósito de caminhar em harmonia com as necessidades do mercado atual.

O Grupo Salvatur visa fortalecer cada vez mais a relação com seus agentes, parceiros e colaboradores por meio da transformação de seu ecossistema de negócios para atender a cadeia de turismo, construída de forma efetiva com a parceria de todos. Dessa forma, o Grupo continuará promovendo ações inovadoras para entregar valor aos seus agentes e parceiros.

Bahiatravel, a sua operadora e consolidadora do presente e do futuro!!

Fabricio Santorini

Marketing Grupo Salvatur

