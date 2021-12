Veja livros referência para quem estuda para concursos

Um dos itens mais importantes para qualquer concursando é o material de estudo. Mas com tantas opções, autores e editoras, nem sempre é fácil escolher o livro mais indicado.

Antes de adquirir o material, é preciso pesquisar qual obra melhor se adapta aos planos de estudo de cada candidato. Começar com obras menores e com linguagem mais acessível ajuda a evitar futuras frustrações, como explica a professora de Direito Constitucional da Academia dos Concursos, Karina Jaques.

"Existem sinopses, pequenos livros de 20 a 30 páginas, que oferecem uma introdução para quem ainda não teve contato com a matéria. Dessa forma, é possível começar pelo básico e não ficar desanimado com a extensão das obras", indica.

Pesquisa - Para garantir a qualidade do material de estudo é crucial que os candidatos pesquisem bastante o currículo dos autores e da editora.

"Você tem que confiar no nome dos autores, conhecê-los, pesquisar seus currículos e assim comprovar a aptidão do material de estudo. Isto influencia diretamente o rendimento do candidato", adverte a professora de Direito Constitucional do curso Só Concursos e Afins, Roberta Araújo.

Outro ponto importante é procurar uma publicação que abranja todos os tópicos do edital em questão.

Se o candidato costuma estudar para muitas provas, a solução pode ser adquirir vários livros ou apenas um exemplar maior que aborde assuntos de diferentes concursos.

Outra boa opção entre as publicações são as obras que trazem provas resolvidas de diferentes organizadores, como indica Paulo Quilleli, professor de Raciocínio Lógico e Matemática e diretor da Quileditora.

"Este tipo de publicação auxilia o candidato a adquirir uma compreensão muito maior da prova. Algo que a simples checagem do gabarito no site das organizadoras não proporciona", explica Quilleli.

Teoria e prática - Segundo os especialistas, a chave é mesclar a teoria dos conteúdos com a explicação e prática, principalmente em disciplinas como Raciocínio Lógico e Matemática.

"Um grande equívoco de quem está estudando matérias como Matemática e Raciocínio Lógico é acreditar que o decoreba basta, e com certeza não basta. É preciso entender os assuntos, sua problemática. É aí que entram os livros", adverte o professor de Matemática e Raciocínio Lógico Argeu Cardim. E mesmo o melhor dos livros pode não ter serventia alguma se ele não for utilizado corretamente.

A simples leitura dos textos, sem produção de anotações ou apontamentos, compromete a eficácia do aprendizado assim como o momento da revisão que deve ser realizado já perto do dia das provas.

"Quando está se aproximando o momento da prova, é praticamente impossível reler todo o conteúdo do livro. Nessas horas é muito mais produtivo recorrer às anotações feitas sobre a obra", aconselha Roberta.

