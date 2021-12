Universidades federais da Bahia abrem concurso com 257 vagas

As universidades federais da Bahia (Ufba, Ufob e UFSB) abrem inscrições para concursos públicos nesta sexta-feira, 4. São 257 vagas para técnico-administrativos em cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de R$ 2.039,89 a R$ 3.392,42.

Na Universidade Federal da Bahia (Ufba) são 11 vagas para técnico de laboratório e técnico em música; analista de Tecnologia da Informação (TI); diretor de produção; enfermeiro; museólogo; músico; tradutor/intérprete em inglês e farmacêutico bioquímico.

Na Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) são 154 vagas para o Campus Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães, Barra e Santa Maria da Vitória.

Na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) são 92 vagas, que agregam áreas como Administração, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Serviço Social, Biblioteconomia, Contabéis, Enfermagem, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Jornalismo, Medicina do trabalho, Nutrição, Psicologia, Secretariado Executivo. Além de técnicos em assuntos educacionais, assistente de administração, técnico em tecnologia da informação, técnico em contabilidade e tradutor/ intérprete em linguagem de sinais.

As oportunidades contemplam os Campus de Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Ufba até o próximo dia 22 de abril. As taxas de inscrição vão de R$ 80 a R$ 100.

