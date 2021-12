Universidade Federal do Oeste abre novo concurso

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) está com inscrições abertas em concurso público visando à contratação de 29 novos docentes. As vagas são para os campi de Barra (4), Barreiras (18), Bom Jesus da Lapa (3), Luís Eduardo Magalhães (3) e Santa Maria da Vitória (1), com salários que podem chegar a R$ 8,6 mil, a depender da titulação e do regime de trabalho.

As inscrições custam R$ 100, R$ 120 e R$ 150 para os cargos de professor auxiliar, assistente e adjunto, respectivamente, e vão até o dia 29 de abril no site da universidade www.concursos.ufob.edu.br.

Os candidatos participantes do Cadastro Único para programas sociais do governo federal podem solicitar isenção de pagamento da inscrição até a próxima quarta, 6. As provas serão realizadas nos campi, em data a ser divulgada pela universidade.

adblock ativo