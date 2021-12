Universidade em Barreiras inscreve para concurso com salários de até R$ 9 mil

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Estado da Bahia (UFOB), em Barreiras (distante a 886 km de Salvador), seguem abertas até o dia 3 de julho.

São oferecidas 31 vagas para candidatos da carreira magistério superior. Com taxas de R$ 150 e R$ 200, as inscrições devem ser feitas pela internet. As remunerações variam de R$ 2.236,31 até R$ 9 mil.

Os profissionais vão atuar em jornadas de 20h e 40h de trabalho e em regime de dedicação exclusiva. O prazo de validade deste Concurso é de até dois anos conforme informado no edital.

