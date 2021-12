Universidade da Bahia inscreve para concurso de professores

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), destinado a contratação de professor do magistério superior. O salário base ofertado será de R$ 2.236,31 a R$ 3.678,83, com carga horária de 20h semanais.

Disponíveis até o dia 17 deste mês, as inscrições devem ser feitas por meio do site da universidade. O valor da taxa é de R$ 250. Outras informações podem ser consultadas no edital divulgado no Diário Oficial da União.

Oportunidades

Serão oferecidas sete vagas para as áreas de cirurgia geral/ Anatomia/ Tutoria/ Habilidades/ PIESC/ Conferências/ Internato (1); Clínica Médica/ Tutoria/ Habilidades/ PIESC/ Conferências/ Internato (1); Medicina de Família e Comunidades/ Tutoria/ Habilidades/ PIESC/ Conferências/ Internato (1); Medicina Intensiva/ Tutoria/ Habilidades/ PIESC/ Conferências/ Internato (1); Psiquiatria/ Tutoria/ Habilidades/ PIESC/ Conferências/ Internato (1); Saúde da Criança / Tutoria/ Habilidades/ PIESC/ Conferências/ Internato (1); Saúde da Mulher/ Tutoria/ Habilidades/ PIESC/ Conferências/ Internato (1).

