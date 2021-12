Universidade abre edital de seleção para professores na Bahia

A Universidade Salvador (UNIFACS) está com inscrições abertas para professores de diferentes cursos, em Salvador e Feira de Santana. As vagas são para contratação imediata e cadastro reserva. As matrículas devem ser feitas até o dia 1 de novembro, sexta-feira, através deste link.

Em Salvador, as vagas de contratação imediata são para os cursos de Ciências Contábeis; Direito; Enfermagem; Estética; Fisioterapia; Medicina Veterinária; Pedagogia; Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Já em Feira de Santana, são para os cursos de Design de Moda; Direito; Enfermagem e Pedagogia.

As vagas destinadas ao cadastro de reserva são apenas para Salvador. Os cursos contemplados são: Análise de Desenvolvimento de Sistema; Arquitetura e Urbanismo; Ciência da Computação; Design; Direito; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia Química; Jornalismo; Redes de Computadores; Relações Públicas; Serviço Social e Sistemas de Informação.

Processo Seletivo

Para se inscreverem, os candidatos devem ter graduação na área e titulação mínima exigida, conforme descrito no perfil da vaga. Também devem apresentar experiência profissional comprovada de atuação na área em que pretendem lecionar. A análise dos currículos será feita na segunda-feira, 04 de novembro.

O processo de seleção consiste nas seguintes etapas: análise de currículos; entrevista com coordenador de curso; entrevista com recursos humanos; apresentação dos documentos acadêmicos e banca didática. Todas as fases são de caráter eliminatório, com exceção da banca didática, que é classificatória.

