Univasf oferece 23 vagas para professores

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) abriu inscrições para 23 oportunidades para professores, com remuneração inicial de até R$ 7.627. As vagas se destinam às áreas de educação física, artes, engenharia agronômica, ciências biológicas, ciências sociais, ciências farmacêuticas, ciências da natureza, engenharia agrícola e ambiental e ciência da computação.

O concurso será composto por provas escrita, de aptidão didática, defesa de memorial e avaliação de títulos. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 20 de novembro, exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.concurso.univasf.edu.br.

A inscrição do candidato será validada mediante o pagamento de taxas no valor de R$ 112 ou R$ 170, conforme a vaga pretendida.

adblock ativo