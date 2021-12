Univasf abre concurso com salário de até R$ 8 mil

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) está com inscrições abertas para concurso público com vagas para professores auxiliar, assistente e adjunto, em unidades dos estados da Bahia, Pernambuco e Piauí. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de maio pelo site da própria instituição. As taxas são de R$ 140 e R$ 200.

O valor salarial varia de R$ 2.173,85 a R$ 8.639,50, conforme a jornada desempenhada, que pode ser de 20 horas semanais ou de Dedicação Exclusiva, e titulação apresentada, já que as oportunidades requerem graduação, mestrado ou doutorado.

Ao todo são 15 vagas nas áreas de Automação e Controle (1), Biodiversidade e Ecologia (1), Biologia Celular, Genética, Biologia Evolutiva e Ecologia Molecular (1), Bioquímica Básica e Bioquímica Clínica (1), Climatologia, Pedologia e Geomorfologia (1), Geografia Econômica (1), Geografia Humana (1), Geologia e Geomorfologia (1), Hidrogeografia, Cartografia e Sensoriamento Remoto (1), Instrumentação Industrial (1), Licenciaturas; Pedagogia (1), Matemática (1), Pediatria (1), Psicologia da Educação Física (1) e Radiologia (1).

Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas serão submetidos às Provas Escrita, de Aptidão Didática, Defesa de Memorial e de Títulos, cujo resultado final será válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

