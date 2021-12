União autoriza mais de 4 mil vagas em concursos para 2013

O próximo ano promete para quem está em busca de uma oportunidade no funcionalismo público. Em 2013, serão disputadas pelo menos 4.108 vagas com previsão de lançamento de edital até o fim do primeiro semestre. Este número diz respeito ao total autorizado pelo Ministério do Planejamento e está distribuído em 12 concursos para diferentes órgãos.

Com uma margem orçamentária para preencher até 37 mil vagas para concursos já realizados, que aguardam o primeiro provimento, e para novos concursos, o governo federal deverá priorizar as seguinte áreas: Social, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Produtivo e Ambiental, Articulação Governamental e Gestão, Regulação, e Política Externa e Defesa Nacional.

Orçamento - De acordo com a assessoria do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, o orçamento federal também prevê reserva para concursos com a finalidade específica de substituir terceirizados, estimada em cerca de cinco mil cargos.

Embora seja grande a perspectiva de vagas a serem abertas, o Poder Executivo federal tem hoje um déficit de funcionários maior. De acordo com levantamento da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), existem 187.645 vagas à espera de provimento. "A ministra (Miriam Belchior, do Planejamento) não pretende preencher nem 1/3 das vagas abertas. Ainda assim o candidato deve continuar estudando, pois as perspectivas são excelentes para 2013", avalia a diretora-executiva da Anpac, Maria Thereza Sombra.

Já inscrita para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho - 10ª Região, em Brasília, a bióloga Renata Liro está empolgada com as perspectivas para 2013. Com foco em tribunais ela está à espera do lançamento do concurso do TRT-5ª Região (Bahia), esperado para 2013. "Você não pode esperar sair o edital para começar a sua preparação. Tem que meter a cara nos livros e estudar cedo. Se esforçar muito", aconselha Renata, que há um ano se prepara.

Viajando para diferentes estados a fim de prestar concursos públicos, ela indica a prática para ampliar as chances de aprovação em 2013. "É importante conhecer a cultura dos concursos em outros estados. Ver como está a preparação por lá".

Mais atrativos - De acordo com especialistas, os concursos que devem ser mais atrativos em 2013 são os da área fiscal e de ministérios, que tiveram uma pequena retração nos últimos anos. "O Poder Executivo ficou um pouco estagnado nos últimos tempos, excetuando as seleções do Ministério da Fazenda, que segue uma lógica própria", indica Rogério Neiva, especialista em concursos públicos.

Outros órgãos que devem realizar seleção são o Ministério Público da União (MPU), o TRT, cujo último edital foi lançado em 2008, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. "Em 2013, é inevitável virem bons editais, pois os prazos estão todos perto de finalizar. Agora há a iminente necessidade de contratação de novas pessoas", diz a professora Rose Sampaio, do Só Concursos e Afins.

