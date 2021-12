UNEB abre processo seletivo para professores

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) realiza processo seletivo simplificado para a contratação de cinco professores temporários. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário será de R$ 2.495,72.

As vagas são para as disciplinas/componentes curriculares do curso de Letras, no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT) do Campus XXIII, em Seabra, e no Departamento de Ciências Humanas (DCH) do Campus V da UNEB, em Santo Antônio de Jesus.

Os interessados poderão realizar a inscrição presencial nos dias 18 e 19 de novembro, nos endereços da Secretaria do DCH, no campus, situado no loteamento Jardim Bahia, s/nº, Centro, no município de Santo Antônio de Jesus, das 9h às 11h e das 14h às 17h, sem custo; e no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XXIII, em Seabra, situado na Rua Padre Justiniano Costa, s/n, Boa Vista, das 8h às 12h e das 14h às 18h, também sem custo.

